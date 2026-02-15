Adhésion à l’ACADÉMIE SUR LE ROC

1- Option mensuelle - Adhésion mensuelle à l’Académie
10 $
Renouvellement mensuel
10$ par mois pour avoir accès à la plateforme de l’académie de la fondation aux groupes de discussions pour hommes et femmes. Beaucoup de contenu sera partagé afin de vous aider à grandir dans votre marche avec Jésus !
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en nous écrivant au courriel [email protected] ou direct via votre compte Zeffy.
Le paiement mensuel ne permet pas de remboursement en cas d’annulation de votre abonnement.
10$ par mois pour avoir accès à la plateforme de l’académie de la fondation aux groupes de discussions pour hommes et femmes. Beaucoup de contenu sera partagé afin de vous aider à grandir dans votre marche avec Jésus !
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en nous écrivant au courriel [email protected] ou direct via votre compte Zeffy.
Le paiement mensuel ne permet pas de remboursement en cas d’annulation de votre abonnement.
2- Option annuelle - Adhésion à l’académie (un paiement)
100 $
Valide jusqu'au 23 février 2027
100$ par année (au lieu de 120$ pour l’abonnement mensuel) pour avoir accès à la plateforme de l’académie de la fondation aux groupes de discussions pour hommes et femmes. Beaucoup de contenu sera partagé afin de vous aider à grandir dans votre marche avec Jésus !
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en nous écrivant au courriel [email protected] ou direct via votre compte Zeffy.
Le paiement annuel ne permet pas de remboursement en cas d’annulation de votre abonnement .
100$ par année (au lieu de 120$ pour l’abonnement mensuel) pour avoir accès à la plateforme de l’académie de la fondation aux groupes de discussions pour hommes et femmes. Beaucoup de contenu sera partagé afin de vous aider à grandir dans votre marche avec Jésus !
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en nous écrivant au courriel [email protected] ou direct via votre compte Zeffy.
Le paiement annuel ne permet pas de remboursement en cas d’annulation de votre abonnement .
Ajouter un don pour Assemblée chrétienne La Maison Sur Le Roc
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!