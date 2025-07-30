Devenir membre

Cette catégorie de membre s'applique pour : coopérative, syndicat, fédération ou association (ou tout regroupement d'organisations), ainsi que toute institution parapublique (établissement d'éducation ou de santé etc.).





NOTE : aucune organisation du secteur public ou compagnie ne peut être membre de l'ACEF de Québec, il est cependant possible de faire des dons et établir des partenariats.



La contribution annuelle vous permet de participer à notre assemblée générale annuelle et de soutenir notre mission. Cela vous donne aussi un rabais de 75$ sur vos deux premiers ateliers de l'année.



Si c'est la première fois que vous faîtes une contribution annuelle, le paiement de 100$ inclut à la fois la part sociale dans notre coopérative (10$) et votre contribution annuelle. La part sociale vous donne accès à notre infolettre.