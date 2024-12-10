Adhésion à ROSE du Nord 2025-2026

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Adhésion pour les membres générales
1 $

Valide jusqu'au 23 mars 2027

Femme en situation de pauvreté, sans emploi ou à statut précaire, c’est-à-dire travaillant à temps partiel, occasionnel ou sur appel.

Adhésion pour les membres alliés.es
10 $

Valide jusqu'au 23 mars 2027

Désigne toute personne qui n’est pas en situation de pauvreté (s’impliquant ou non à l'organisme), les militantes salariées et les hommes.

Adhésion pour les groupes membres
50 $

Valide jusqu'au 23 mars 2027

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