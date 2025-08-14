Adhésion - AFDU Montérégie

Adhésion - Membre active
100 $

Valide pour un an

Adhésion - Membre étudiante
50 $

Valide pour un an

Adhésion - Membre FCFDU
23 $

Valide pour un an

Si vous êtes déjà membre d’une autre association de la FCFDU (membre associée), les frais de la Fédération ne s’appliquent qu’une fois par année par membre),

Adhésion - Membre de Soutien
50 $

Valide pour un an

pour les hommes qui souhaitent appuyer notre cause (sans droit de vote)

Adhésion - Membre corporatif
200 $

Valide pour un an

Organisation (entreprise, un association ou institution - sans droit de vote)

Ajouter un don pour AFDU Montérégie

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!