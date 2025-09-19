Adhésion annuelle 2025-2026

108 Rue de Chamonix

Saint-David-de-Falardeau, QC G0V 1C0, Canada

Adhésion annuelle 2025-2026
CA$155

FACTURATION SAISON 2025-2026 

 

 

Cotisation annuelle (2025-2026)                 134.81 $  

 

TPS 5% (89586 4684 RT 0001)                        6.74 $ 

 

TVQ 9.975% (1017432768)                            13.45$ 

 

TOTAL :                                                           155.00 $ 


Instructions:

  1. Par défaut, la plateforme inclus une contribution de 15% pour l'utilisation de Zeffy. Vous pouvez changer ce montant à votre discrétion, nous suggérons 3% (4.30$) pour couvrir les frais de transaction bancaire .
  2. De plus, nous sommes actuellement à la cueillette des dons pour les feux d'artifice du 31 décembre 2025 ! Merci de donner généreusement sous l'onglet ''Don''.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing