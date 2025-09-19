Adhésion annuelle 2025-2026

FACTURATION SAISON 2025-2026
Cotisation annuelle (2025-2026) 134.81 $
TPS 5% (89586 4684 RT 0001) 6.74 $
TVQ 9.975% (1017432768) 13.45$
TOTAL : 155.00 $
Instructions:
- Par défaut, la plateforme inclus une contribution de 15% pour l'utilisation de Zeffy. Vous pouvez changer ce montant à votre discrétion, nous suggérons 3% (4.30$) pour couvrir les frais de transaction bancaire .
- De plus, nous sommes actuellement à la cueillette des dons pour les feux d'artifice du 31 décembre 2025 ! Merci de donner généreusement sous l'onglet ''Don''.