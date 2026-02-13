Centre d'aide aux personnes immigrantes et leurs familles (CAPIF)

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À propos des adhésions

Adhésion annuelle 2026 Centre d'aide aux personnes immigrantes et leurs familles (CAPIF)

Adhésion
30 $

Valide jusqu'au 6 mai 2027

Adhésion annuelle entrepreneur.e CAPIF 2026
80 $

Valide jusqu'au 6 mai 2027

Concerne les entrepreneur.es qui aimeraient être membre du réseau des entrepreneurs du CAPIF. Quelques avantages: - Bénéficier d’un rabais exclusif de 25% pour votre kiosque au Festi-cultures en juillet si vous payez votre adhésion avant le 1er mai 2026 et de - Bénéficier de l’intégration de votre logo sur notre page web et d’une large visibilité sur nos réseaux sociaux. - Bénéficier d‘une journée gratuite dans l’année pour faire connaître vos produits à la communauté. NB: Les avantages des entrepreneurs membres du réseau du CAPIF peuvent être négociés en fonction de l’intérêt de chaque entrepreneur.e du réseau

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