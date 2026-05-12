Chambre de commerce du cœur des Laurentides

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Chambre de commerce du cœur des Laurentides

À propos des adhésions

Adhésion annuelle à la Chambre de commerce du cœur des Laurentides

Sainte-Agathe-des-Monts | Toutes entreprises
Gratuit

Valide jusqu'au 4 août 2027

Entreprises ou organismes ayant pignon sur rue ET assujetties à la taxation commerciale. Si vous n'êtes pas admissible à la gratuité, vous devez choisir les tarifs « Toutes autres villes ».

Val-David et Lantier, Entreprise ayant 1 à 10 employés
70 $

Valide jusqu'au 4 août 2027

Val-David et Lantier, Entreprise ayant 11 à 25
155 $

Valide jusqu'au 4 août 2027

Val-David et Lantier, Entreprise ayant 26 employés et plus
315 $

Valide jusqu'au 4 août 2027

Val-David et Lantier, Organisme et travailleur autonome
70 $

Valide jusqu'au 4 août 2027

Toutes autres villes, Entreprise ayant 1 à 10 employés
225 $

Valide jusqu'au 4 août 2027

Toutes autres villes, Entreprise ayant 11 à 25 employés
275 $

Valide jusqu'au 4 août 2027

Toutes autres villes, Entreprise ayant 26 employés
315 $

Valide jusqu'au 4 août 2027

Toutes autres villes, Organisme et travailleur autonome
175 $

Valide jusqu'au 4 août 2027

Parapublic et gouvernemental
315 $

Valide jusqu'au 4 août 2027

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