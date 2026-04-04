Adhésion annuelle à l'organisme Les Jumeleurs

À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 2 juin
Membre vivant avec une différence intellectuelle, il ou elle prend part, à court, moyen ou long terme, à une relation de jumelage.
Renouvellement annuel le: 1 juin
Par sa participation aux activités ainsi que ses expériences personnelles et professionnelles, il ou elle apporte du soutien à l'équipe.
Renouvellement annuel le: 2 juin
Il ou elle commande des repas congelés ou tout autre produit de l'organisme. Par ses achats, il ou elle contriue à la pérennité du programme d'insertion sociopro.
Renouvellement annuel le: 1 juin
Ces organismes, entreprises, individus ou regroupements entretiennent un partenariat institutionnel avec Les Jumeleurs.
Renouvellement annuel le: 1 juin
Les membres honoraires sont nommés par le Conseil d'administration pour leur rendre hommage de façon particulière. Les membres fondateurs sont membres honoraires d’office.
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