Les Jumeleurs

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À propos des adhésions

Adhésion annuelle à l'organisme Les Jumeleurs

Membre-Jumelé•e
5 $

Renouvellement annuel le: 2 juin

Membre vivant avec une différence intellectuelle, il ou elle prend part, à court, moyen ou long terme, à une relation de jumelage.

Membre-Bénévole
5 $

Renouvellement annuel le: 1 juin

Par sa participation aux activités ainsi que ses expériences personnelles et professionnelles, il ou elle apporte du soutien à l'équipe. 

Membre-Sympathisant
5 $

Renouvellement annuel le: 2 juin

Il ou elle commande des repas congelés ou tout autre produit de l'organisme. Par ses achats, il ou elle contriue à la pérennité du programme d'insertion sociopro.

Membre-partenaire
25 $

Renouvellement annuel le: 1 juin

Ces organismes, entreprises, individus ou regroupements entretiennent un partenariat institutionnel avec Les Jumeleurs. 

Membre-Corporatif
100 $

Renouvellement annuel le: 1 juin

Les membres honoraires sont nommés par le Conseil d'administration pour leur rendre hommage de façon particulière. Les membres fondateurs sont membres honoraires d’office. 

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