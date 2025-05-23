Adhésion annuelle du CCMP || Adhésion annuelle du CCMP

Comité des Citoyen·ne·s de Milton Parc

Comité des Citoyen·ne·s de Milton Parc

Adhésion annuelle du CCMP

Adhésion annuelle
20 $

Valide pour un an

Devenez membre du CCMP et obtenez 1 voix à notre AGA. Soutenez les projets du CCMP, tels que notre espace de co-working communautaire, les jardins urbains, les barbecues et l'entraide dans le quartier ! Nous organisons des événements pour nos membres au cours de l'anneé.

Adhésion à l'organisation
100 $

Valide pour un an

Accédez aux ressources et aux avantages de notre organisation, tels qu'une imprimante, des espaces de réunion, etc. Get access to our organizational resources and benefits, such as a printer, meeting spaces, and more!

