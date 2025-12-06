Adhésion annuelle - L'École fait du Bruit

Offert par
À propos des adhésions
Pour étudiants, éducateurs et intervenants.
✅ Droit de vote aux AG
✅ Certificat de participation numérique
✅ Accès au bulletin trimestriel
✅ Badge numérique de membre
Pour les parents d'étudiants participants.
✅ Droit de vote aux AG
✅ Certificat de membre numérique
✅ Bulletin d'impact trimestriel
✅ Invitations aux diffusions en direct
Pour le personnel actif contribuant à la mission.
✅ Droit de vote aux AG
✅ Accès aux archives pédagogiques
✅ Reconnaissance lors des événements
Pour citoyens et sympathisants.
✅ Tous les avantages de base
✅ Reconnaissance « Ambassadeur » sur le site web
✅ Invitation VIP aux événements
✅ Accès prioritaire au rapport d'impact
