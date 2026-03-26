Adhésion au CALACS du Saguenay 2026-2027

Offert par
À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4
Tu es une femme, une personne bi-spirituelle, trans ou non-binaire de 18 ans et plus. Tu désires donner du temps à l'organisme pour lutter contre les violences sexuelles. Tu n'as pas eu recours aux services du CALACS depuis plus d'un an.
Ce formulaire est pour toi!
PARTICULARITÉS : Les membres militantes ont le droit d’assister aux AGA et aux AGE, d’y voter, d’être éligibles aux postes d’administratrices de la collective (en respectant certaines conditions), de participer aux différents comités de gestion interne et aux activités de l'organisme.
Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4
Tu es une personne de plus de 14 ans qui désire soutenir notre mission sans t'impliquer activement?
Ce formulaire est pour toi!
PARTICULARITÉS : Les membres allié·e·s peuvent assister aux AGA sans droit de vote et sont tenu·e·s informé·e·s des évènements à venir. Les membres allié·e·s peuvent aussi donner du temps d’implication, à condition de ne pas être utilisatrice·teur des services d’aide directe du CALACS du Saguenay depuis plus de d'un ans.
Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4
Vous êtes une organisation partenaire qui désire démontrer son soutien à la mission du CALACS?
Ce formulaire est pour vous!
PARTICULARITÉS : Les membres partenaires peuvent assister aux AGA sans droit de vote.
Renouvellement annuel le: 31 mars à UTC−4
Tu travailles au CALACS du Saguenay?
Ce formulaire est pour toi!
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!