Adhésion au CALACS du Saguenay 2026-2027

Tu es une femme, une personne bi-spirituelle, trans ou non-binaire de 18 ans et plus. Tu désires donner du temps à l'organisme pour lutter contre les violences sexuelles. Tu n'as pas eu recours aux services du CALACS depuis plus d'un an.



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PARTICULARITÉS : Les membres militantes ont le droit d’assister aux AGA et aux AGE, d’y voter, d’être éligibles aux postes d’administratrices de la collective (en respectant certaines conditions), de participer aux différents comités de gestion interne et aux activités de l'organisme.