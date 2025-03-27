Centre régional de services aux bibliothèques publiques (C.R.S.B.P.) de la Côte-Nord inc.
À propos des adhésions
Adhésion au Centre régional de services aux bibliothèques publiques (C.R.S.B.P.) de la Côte-Nord inc. 2025
Adhésion - Membre individuel
7 $
Renouvellement annuel le: 1 avril
Un membre individuel est une personne abonnée à une bibliothèque publique affiliée au C.R.S.B.P. de la Côte-Nord; est âgée de plus de 18 ans et est domiciliée dans la région administrative Côte-Nord (09).
