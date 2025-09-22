Adhésion au Club de ski de fond Évain 2025-2026

Adhésion familiale - Premier adulte
CA$160

Pour sentiers de ski de fond, de Fatbike et de raquettes.

Adhésion familiale - Deuxième adulte
CA$125

Pour sentiers de ski de fond, de Fatbike et de raquettes.

Adhésion familiale - Enfant de 13 à 17 ans
free

Prix : 45$
Pour la saison 25-26 SEULEMENT la LSAT nous permet de l'offrir gratuitement

Adhésion familiale - Enfant de 0 à 12 ans
free

Prix : 20$
Pour la saison 25-26 SEULEMENT la LSAT nous permet de l'offrir gratuitement

Adhésion ainé de 60 ans + - Premier adulte
CA$130

Pour sentiers de ski de fond, de Fatbike et de raquettes.

Adhésion ainé de 60 ans + - Deuxième adulte
CA$115

Pour sentiers de ski de fond, de Fatbike et de raquettes.

Adulte
CA$160

Pour sentiers de ski de fond, de Fatbike et de raquettes.

Étudiant temps plein
CA$100

Preuve demandée.
Pour sentiers de ski de fond, de Fatbike et de raquettes.

FAT BIKE - Adhésion annuelle
CA$100

Pour Fatbike et raquettes seulement.

