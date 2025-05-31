Adhésion au club de vin de la Grand'Place

Un montant symbolique de 20$ vous est demandé pour réserver votre place comme membre du club. Tant que le club ne sera pas complet et que les travaux d'aménagement de la cave à vin ne seront pas terminés, vous n'aurez pas à payer la somme résiduelle de 130$ pour l'abonnement annuel.

Un montant symbolique de 20$ vous est demandé pour réserver votre place comme membre du club. Tant que le club ne sera pas complet et que les travaux d'aménagement de la cave à vin ne seront pas terminés, vous n'aurez pas à payer la somme résiduelle de 130$ pour l'abonnement annuel.

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