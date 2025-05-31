LA FABRIQUE DE LA PAROISSE MARIE-MÉDIATRICE D'ESCOURT

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À propos des adhésions

Adhésion au club de vin de la Grand'Place

Adhésion annuelle
20 $

Valide jusqu'au 16 avril 2027

Un montant symbolique de 20$ vous est demandé pour réserver votre place comme membre du club. Tant que le club ne sera pas complet et que les travaux d'aménagement de la cave à vin ne seront pas terminés, vous n'aurez pas à payer la somme résiduelle de 130$ pour l'abonnement annuel.

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