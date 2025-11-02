Adhésion au programme jeunesse 2025-2026

Organisé par
À propos de cet événement
Ce programme permet aux enfants de 4 à 5 ans d’acquérir les techniques de base du ski de fond, de construire une image positive de lui-même et de s’amuser!
L’objectif premier de ce programme est d’apprendre à s’amuser grâce au sport. L’enfant de 6 à 9 ans y développe les habiletés fondamentales du ski de fond, dans un contexte ludique.
Ce programme s’adresse aux jeunes de 10 à 12 ans et vise la maîtrise de la technique du ski de fond et l’utilisation des compétences techniques dans une variété de pratiques du ski de fond, du ski hors piste à un tournoi compétitif.
*80$ normalement mais GRATUIT pour la saison 2025-2026 grâce à LSAT, profitez-en!
Prenez notre que nos équipements sont limités et que nous ne pouvons garantir la location. Nous ferons tout en notre
pouvoir pour trouver l'équipement convenant à la grandeur de l'enfant et nous communiquerons avec vous rapidement le cas échéant.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!