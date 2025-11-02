Club de ski de fond Évain

Organisé par

Club de ski de fond Évain

À propos de cet événement

Adhésion au programme jeunesse 2025-2026

Jeannot lapin - 4-5 ans (4 ans au 31 décembre 2025)
150 $

Ce programme permet aux enfants de 4 à 5 ans d’acquérir les techniques de base du ski de fond, de construire une image positive de lui-même et de s’amuser!

Jack Rabbit
175 $

L’objectif premier de ce programme est d’apprendre à s’amuser grâce au sport. L’enfant de 6 à 9 ans y développe les habiletés fondamentales du ski de fond, dans un contexte ludique.

En piste!
185 $

Ce programme s’adresse aux jeunes de 10 à 12 ans et vise la maîtrise de la technique du ski de fond et l’utilisation des compétences techniques dans une variété de pratiques du ski de fond, du ski hors piste à un tournoi compétitif.

Location d'équipement
Gratuit

*80$ normalement mais GRATUIT pour la saison 2025-2026 grâce à LSAT, profitez-en!

Prenez notre que nos équipements sont limités et que nous ne pouvons garantir la location. Nous ferons tout en notre
pouvoir pour trouver l'équipement convenant à la grandeur de l'enfant et nous communiquerons avec vous rapidement le cas échéant.

Ajouter un don pour Club de ski de fond Évain

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!