Adhésion au Regroupement Partage 2025-2026

Le statut de membre actif s’adresse aux organisations qui déploient un point de service de l’Opération Sac à Dos et qui adhèrent pleinement à la mission et aux objectifs du Regroupement Partage. Pour être reconnue comme membre actif, une organisation doit s’engager à respecter les clauses du contrat d’engagement encadrant le point de service, participer à au moins 70 % des rencontres liées au programme, payer la cotisation annuelle déterminée par le conseil d’administration et adhérer formellement à la mission de l’organisme. En tant que membres actifs, ces organisations peuvent participer à l’ensemble des activités du Regroupement Partage, recevoir les avis de convocation aux assemblées, exercer leur droit de vote et déployer le programme pour lequel la cotisation a été acquittée.
Le statut de membre associatif s’adresse aux organisations œuvrant en sécurité alimentaire ou en inclusion sociale qui partagent les objectifs du Regroupement Partage et qui participent à l’un de ses programmes ou en bénéficient. Pour officialiser ce statut, l’organisation doit adhérer à la mission du Regroupement Partage et remplir le formulaire d’adhésion. Les membres associatifs peuvent participer à l’ensemble des activités de l’organisme, reçoivent les avis de convocation aux assemblées et disposent du droit de vote lors de ces assemblées.
Le statut de membre de la communauté est destiné à toute personne qui partage les objectifs du Regroupement Partage et souhaite soutenir sa mission en offrant son expertise, son expérience ou son engagement bénévole, selon les besoins de l’organisme. Pour être reconnu comme membre de la communauté, il suffit d’adhérer à la mission du Regroupement Partage et de manifester son désir de contribuer de manière significative. Les membres de la communauté reçoivent les avis de convocation aux assemblées générales et peuvent y assister, mais ils ne paient pas de cotisation et ne disposent pas du droit de vote.
