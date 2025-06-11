Adhésion au Regroupement Partage 2025-2026

Le statut de membre actif s’adresse aux organisations qui déploient un point de service de l’Opération Sac à Dos et qui adhèrent pleinement à la mission et aux objectifs du Regroupement Partage. Pour être reconnue comme membre actif, une organisation doit s’engager à respecter les clauses du contrat d’engagement encadrant le point de service, participer à au moins 70 % des rencontres liées au programme, payer la cotisation annuelle déterminée par le conseil d’administration et adhérer formellement à la mission de l’organisme. En tant que membres actifs, ces organisations peuvent participer à l’ensemble des activités du Regroupement Partage, recevoir les avis de convocation aux assemblées, exercer leur droit de vote et déployer le programme pour lequel la cotisation a été acquittée.