Réseau AIT

Organisé par

Réseau AIT

À propos de cet événement

TEST - Adhésion au Réseau AIT 2025-2026

Adhésion membre individuel
225 $

Afin de faciliter et promouvoir l’accueil de nouveaux membres, les nouvelles adhésions reçues à partir du 1er mai seront valables jusqu’au 31 août de l’année suivante, au coût régulier de 12 mois indiqué ci-dessous. Cette offre est valable pour les nouveaux membres (et non les renouvellements) et pour la première inscription seulement

Adhésion 2 à 4 membres
300 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Afin de faciliter et promouvoir l’accueil de nouveaux membres, les nouvelles adhésions reçues à partir du 1er mai seront valables jusqu’au 31 août de l’année suivante, au coût régulier de 12 mois indiqué ci-dessous. Cette offre est valable pour les nouveaux membres (et non les renouvellements) et pour la première inscription seulement

Adhésion 5 à 9 membres
500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 9 billets

Afin de faciliter et promouvoir l’accueil de nouveaux membres, les nouvelles adhésions reçues à partir du 1er mai seront valables jusqu’au 31 août de l’année suivante, au coût régulier de 12 mois indiqué ci-dessous. Cette offre est valable pour les nouveaux membres (et non les renouvellements) et pour la première inscription seulement

Adhésion 10 à 19 membres
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 19 billets

Afin de faciliter et promouvoir l’accueil de nouveaux membres, les nouvelles adhésions reçues à partir du 1er mai seront valables jusqu’au 31 août de l’année suivante, au coût régulier de 12 mois indiqué ci-dessous. Cette offre est valable pour les nouveaux membres (et non les renouvellements) et pour la première inscription seulement

Adhésion 20 à 40 membres (maximum)
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 40 billets

Afin de faciliter et promouvoir l’accueil de nouveaux membres, les nouvelles adhésions reçues à partir du 1er mai seront valables jusqu’au 31 août de l’année suivante, au coût régulier de 12 mois indiqué ci-dessous. Cette offre est valable pour les nouveaux membres (et non les renouvellements) et pour la première inscription seulement.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!