TEST - Adhésion au Réseau AIT 2025-2026

Afin de faciliter et promouvoir l’accueil de nouveaux membres, les nouvelles adhésions reçues à partir du 1er mai seront valables jusqu’au 31 août de l’année suivante, au coût régulier de 12 mois indiqué ci-dessous. Cette offre est valable pour les nouveaux membres (et non les renouvellements) et pour la première inscription seulement