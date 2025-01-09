Adhésion BGF - Circuit des saveurs 2025

OBLIGATOIRE -- 220.00$ + TPS 11,00$ et TVQ 21.95$ = 252.95$.
En plus de soutenir la mission, plusieurs avantages s’offrent à vous : Utilisation de la marque ● Promotions gratuites ● Accompagnement et conseils personnalisés ● Formations peu coûteuses ● Soutien en cas de défis ou de crises ● Services et participation à des projets à faibles coûts ● Informations exclusives sur des programmes de financement, des opportunités de développement et des occasions d’affaires ● Visibilité accrue auprès des consommateurs.
Circuit des saveurs
172,46 $
RENOUVELLEMENT -- 150.00$ + TPS 7.50$ et TVQ 14.96$ = 172.46$.
Cette option s’adresse aux entreprises qui souhaitent renouveler leur adhésion au Circuit des saveurs.
Avantages : Promotions groupées sur plusieurs outils ou médias, dont le Guide touristique 2025 de l’Association touristique régionale (ATR) ● Visibilité ciblée sur la carte des Îles du Répertoire gourmand ● Gage d’offre et de qualité de l’expérience touristique bioalimentaire ● Entretien des panneaux.
