À propos des adhésions

ADHÉSION BILLARD 2025-2026 - CARTE DE MEMBRE

Adhésion 2025-2026 BILLARD
120 $

Pas d'expiration

BILLARD Carte de Membre 2025-2026

Expiration : 31 août 2026

Cette carte de membre annuelle BILLARD vous permet de vous inscrire à tous les cours vous n’avez pas besoin d’avoir la carte régulière à 20$.


La carte Billard n’est pas pour Chorale, Bridge, Artisanat vous devrez les acheter séparément si vous avez besoin Chorale, Bridge ou Artisanat.

