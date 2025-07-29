ADHÉSION BILLARD 2025-2026 - CARTE DE MEMBRE

BILLARD Carte de Membre 2025-2026

Expiration : 31 août 2026

Cette carte de membre annuelle BILLARD vous permet de vous inscrire à tous les cours vous n’avez pas besoin d’avoir la carte régulière à 20$.





La carte Billard n’est pas pour Chorale, Bridge, Artisanat vous devrez les acheter séparément si vous avez besoin Chorale, Bridge ou Artisanat.