ADHÉSION BILLARD 2026-2027 CARTE DE MEMBRE

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Valide jusqu'au 31 août
BILLARD Carte de Membre 2026-2027
Expiration : 31 août 2027
Cette carte de membre annuelle BILLARD vous permet de vous inscrire à tous les cours vous n’avez pas besoin d’avoir la carte régulière à 20$.
La carte Billard n’est pas pour Chorale, Bridge, Artisanat vous devrez les acheter séparément si vous avez besoin Chorale, Bridge ou Artisanat.
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