Adhésion Bleuet Corymbe Québec 2025

Adhésion 2025 + parts de qualification
164,98 $

Valide pour un an

ATTENTION . : La plateforme met des frais de transaction par défaut que vous pouvez mettre à 0 $ à votre discrétion. Incluant : Contribution de base 150,00 $ Incluant les parts de qualification à la coopérative Bleuet Corymbe Québec de 50 $ TPS 769217290RT0001 (5 %) 5,00 $ TVQ 1223753431TQ0001 (9,975 %) 9,98 $ *Les parts de qualification ne sont pas taxables. Si vous voulez payer autrement que par carte de crédit, veuillez contacter Marc-Antoine Parent au [email protected] ou au 418 228-5588, poste 2004 Merci.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!