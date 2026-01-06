Adhésion Bleuet Corymbe Québec 2026

ATTENTION . : La plateforme met des frais de transaction par défaut que vous pouvez mettre à 0 $ à votre discrétion.



Incluant :

Contribution de base 200,00 $

TPS 769217290RT0001 (5 %) 10 $

TVQ 1223753431TQ0001 (9,975 %) 19,95 $





Pour un grand total de 229,95 $.



Si vous voulez payer autrement que par carte de crédit, veuillez contacter Marc-Antoine Parent au [email protected] ou au 418 228-5588, poste 2004

Merci.