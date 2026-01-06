Bleuet Corymbe Québec, coopérative

Offert par

Bleuet Corymbe Québec, coopérative

À propos des adhésions

Adhésion Bleuet Corymbe Québec 2026

DÉJÀ MEMBRE - Adhésion 2026
229,95 $

Valide jusqu'au 19 mai 2027

ATTENTION . : La plateforme met des frais de transaction par défaut que vous pouvez mettre à 0 $ à votre discrétion.


Incluant :
Contribution de base 200,00 $
TPS 769217290RT0001 (5 %) 10 $
TVQ 1223753431TQ0001 (9,975 %) 19,95 $


Pour un grand total de 229,95 $.


Si vous voulez payer autrement que par carte de crédit, veuillez contacter Marc-Antoine Parent au [email protected] ou au 418 228-5588, poste 2004
Merci.

NOUVEAU MEMBRE - Adhésion (incluant parts de qualification)
222,46 $

Valide jusqu'au 19 mai 2027

ATTENTION . : La plateforme met des frais de transaction par défaut que vous pouvez mettre à 0 $ à votre discrétion.


Incluant :
Contribution de base - An 1 150,00 $
TPS 769217290RT0001 (5 %) 7,50 $
TVQ 1223753431TQ0001 (9,975 %) 14,96 $


+ les parts de qualification à la coopérative Bleuet Corymbe Québec de 50 $
*Les parts de qualification ne sont pas taxables.


Pour un grand total de 222,46 $.


Si vous voulez payer autrement que par carte de crédit, veuillez contacter Marc-Antoine Parent au [email protected] ou au 418 228-5588, poste 2004
Merci.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!