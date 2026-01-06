Adhésion Bleuet Corymbe Québec 2026

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À propos des adhésions
Valide jusqu'au 19 mai 2027
ATTENTION . : La plateforme met des frais de transaction par défaut que vous pouvez mettre à 0 $ à votre discrétion.
Incluant :
Contribution de base 200,00 $
TPS 769217290RT0001 (5 %) 10 $
TVQ 1223753431TQ0001 (9,975 %) 19,95 $
Pour un grand total de 229,95 $.
Si vous voulez payer autrement que par carte de crédit, veuillez contacter Marc-Antoine Parent au [email protected] ou au 418 228-5588, poste 2004
Merci.
Valide jusqu'au 19 mai 2027
ATTENTION . : La plateforme met des frais de transaction par défaut que vous pouvez mettre à 0 $ à votre discrétion.
Incluant :
Contribution de base - An 1 150,00 $
TPS 769217290RT0001 (5 %) 7,50 $
TVQ 1223753431TQ0001 (9,975 %) 14,96 $
+ les parts de qualification à la coopérative Bleuet Corymbe Québec de 50 $
*Les parts de qualification ne sont pas taxables.
Pour un grand total de 222,46 $.
Si vous voulez payer autrement que par carte de crédit, veuillez contacter Marc-Antoine Parent au [email protected] ou au 418 228-5588, poste 2004
Merci.
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