CDC de Sherbrooke

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À propos de cet événement

Renouvellement : Adhésion CDC de Sherbrooke 1e avril 2026 au 31 mars 2027

Adhésion à facturer au 1e avril 2026.
Gratuit

Vous serez facturés.

Adhésion ACA
25 $

Organisme ACA dont le budget annuel se situe entre 0 et 25 000$.

Adhésion ACA
50 $

Organisme ACA dont le budget annuel se situe entre 25 001$ et 50 000$.

Adhésion ACA
100 $

 Organisme ACA dont le budget annuel se situe entre 50 001$ et 100 000$.

Adhésion ACA
150 $

 Organisme ACA dont le budget annuel est de plus de 100 001$.

Membre associé
150 $

Organisme AC, économie sociale, etc. Voir politique de membrariat.

Membre solidaire
150 $

Partenaire qui soutient la mission de la CDC.

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