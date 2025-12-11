Club de kayak de kayak de la rivière-aux-sables

À propos des adhésions

Adhésion CKRS 2026

Adhésion standard
50 $

Valide jusqu'au 2 mars 2027

Membre adulte - 18 ans+ Inclus l'affiliation à la Fédération - Eau Vive Québec

Adhésion familiale
100 $

Valide jusqu'au 2 mars 2027

Membre famille Pour les personnes (2 ou +) demeurant à la même adresse. Inclus l'affiliation à la Fédération - Eau Vive Québec Voir la question "Adhésion Familiale" à la page suivante.

Membre instructeur
50 $

Valide jusqu'au 2 mars 2027

Doit détenir les acréditations EVQ valide pour la saison à venir Inclus l'affiliation à la Fédération - Eau Vive Québec

Membre administrateur
25 $

Valide jusqu'au 2 mars 2027

Pour les membres actifs du CA Inclus l'affiliation à la Fédération - Eau Vive Québec

