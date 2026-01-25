Adhésions Club Granby et FQE

À propos de cet événement
Participez aux rencontres amicales tous les jeudis, de septembre à décembre ou de janvier à mai, pour jouer, analyser et socialiser, ainsi qu’à tous les tournois de parties rapides. IMPORTANT : Pour participer aux tournois de lentes et de semi-rapides, vous devez aussi sélectionner une carte membre FQE
Participez aux tournois de lentes, semi-rapides et blitz à travers le Québec, incluant Granby, en étant membre de la Fédération Québécoise des Échecs
Participez aux tournois de lentes, semi-rapides et blitz à travers le Québec, incluant Granby, en étant membre de la Fédération Québécoise des Échecs
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Pour ceux qui ne désirent être membres que pour la durée d’un tournoi, il y a la possibilité de se procurer un passeport-tournoi au coût de 20$ Celui-ci donne accès seulement à la cote sur le site internet de la FQE. Le 5$ additionnel est la participation au tournoi organisé par Le Club d'échecs de Granby
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