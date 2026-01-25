Club d'échecs de Granby

Organisé par

Club d'échecs de Granby

À propos de cet événement

Adhésions Club Granby et FQE

Membre Club Granby pour une session item
Membre Club Granby pour une session
30 $

Participez aux rencontres amicales tous les jeudis, de septembre à décembre ou de janvier à mai, pour jouer, analyser et socialiser, ainsi qu’à tous les tournois de parties rapides. IMPORTANT : Pour participer aux tournois de lentes et de semi-rapides, vous devez aussi sélectionner une carte membre FQE

Membre FQE Adulte 1 an (20 ans et plus) item
Membre FQE Adulte 1 an (20 ans et plus)
50 $

Participez aux tournois de lentes, semi-rapides et blitz à travers le Québec, incluant Granby, en étant membre de la Fédération Québécoise des Échecs

Membre FQE Junior 1 an (16 à 19 ans) item
Membre FQE Junior 1 an (16 à 19 ans)
40 $

Participez aux tournois de lentes, semi-rapides et blitz à travers le Québec, incluant Granby, en étant membre de la Fédération Québécoise des Échecs

Membre FQE Cadet 1 an (15 ans et moins) item
Membre FQE Cadet 1 an (15 ans et moins)
30 $

Participez aux tournois de lentes, semi-rapides et blitz à travers le Québec, incluant Granby, en étant membre de la Fédération Québécoise des Échecs

Membre FQE Adulte 2 ans (20 ans et plus) item
Membre FQE Adulte 2 ans (20 ans et plus)
80 $

Participez aux tournois de lentes, semi-rapides et blitz à travers le Québec, incluant Granby, en étant membre de la Fédération Québécoise des Échecs

Membre FQE Adulte 3 ans (20 ans et plus) item
Membre FQE Adulte 3 ans (20 ans et plus)
110 $

Participez aux tournois de lentes, semi-rapides et blitz à travers le Québec, incluant Granby, en étant membre de la Fédération Québécoise des Échecs

Carte tournoi + participation item
Carte tournoi + participation
25 $

Pour ceux qui ne désirent être membres que pour la durée d’un tournoi, il y a la possibilité de se procurer un passeport-tournoi au coût de 20$ Celui-ci donne accès seulement à la cote sur le site internet de la FQE. Le 5$ additionnel est la participation au tournoi organisé par Le Club d'échecs de Granby

Ajouter un don pour Club d'échecs de Granby

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!