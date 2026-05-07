Adhésion comme membre de soutien / individu (annuel)

Voici l’adhésion ou le renouvellement à titre de membre actif du Regroupement TDL Québec pour la période du 1er avril au 31 mars. Les membres actifs ont le droit de participer aux activités de l’organisme, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’y assister et d’y exercer leur droit de vote.





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