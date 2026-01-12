Adhésion corporatif au Centre d'interprétation de l'eau - Partenaires

Offert par
À propos des adhésions
Valide jusqu'au 10 mars 2027
Valide jusqu'au 10 mars 2027
Avantage supplémentaire : Quatre entrées gratuites pour une conférence et un vernissage du musée (entrée individuelle, jusqu'à 4 événements)
Valide jusqu'au 10 mars 2027
Pas d'expiration
Les partenaires officiels du C.I.EAU bénéficient d'un abonnement corporatif pour les représentants de leur établissement pendant toute la durée de l'entente. Maximum de 2 entrées gratuites aux événements par organisation partenaire
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!