Adhésion CSS hiver 2026

Résident de Sherbrooke
140 $

Pas d'expiration

Choisissez ce tarif si vous résidez à Sherbrooke. Ce montant inclut 20$ pour les partitions couvertes par des droits d'auteur.

Non-résident
160 $

Pas d'expiration

Choisissez ce tarif si vous ne résidez pas à Sherbrooke. Ce montant inclut 20$ pour les partitions couvertes par des droits d'auteur.

Étudiant
70 $

Pas d'expiration

Choisissez ce tarif si vous êtes un(e) étudiant(e) de 25 ans ou moins. Ce montant inclut 10$ pour les partitions couvertes par des droits d'auteur.

