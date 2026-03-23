Adhésion de La Voie des Pèlerins de la Vallée

La Voie des Pèlerins de la Vallée

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Votre adhésion permet de voter lors de l'Assemblée Annuelle de La Voie des Pèlerins de la Vallée. La durée de l'adhésion se déroule du 1 janvier au 31 décembre de l'année en cours

Adhésion corporative
25 $

Valide jusqu'au 31 décembre

Votre adhésion permet à votre organisme ou à votre entreprise, de voter lors de l'Assemblée Annuelle de La Voie des Pèlerins de la Vallée. La durée de l'adhésion se déroule du 1 janvier au 31 décembre de l'année en cours

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