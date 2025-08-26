CARREFOUR DES PETITS SOLEILS

CARREFOUR DES PETITS SOLEILS

Adhésion de membre 2025-2026 (nouveaux membres)

5115 Rue Rivard

Montréal, QC, Canada

Adhésion de membre au Carrefour des Petits Soleils 2025-2026
20 $

La cotisation de membre est de 25$ actuellement (25$ par famille pour l’année d’activités de septembre à juin). L'adhésion est valable pour toute la famille, y compris les parents et grands-parents et quelque soit le nombre d'enfant. Il ne faut donc en acheter qu'une seule par famille.

La cotisation n'est pas remboursable et passe à 20$ en décembre puis 15$ en mars 2026

