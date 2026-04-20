Membresía activa - Coop CEM 2026–2027

À propos des adhésions
Valide jusqu'au 21 juin 2027
Miembra activa (100 CAD)
Participación en laboratorios de innovación social, acceso a la vida democrática de la coop y posibilidad de integrarse a proyectos colectivos.
👉 Esta membresía implica compromiso activo.
Valide jusqu'au 21 juin 2027
Esta membresía está dirigida a personas que desean apoyar el crecimiento y sostenimiento de la Coop CEM, sin participar directamente en su funcionamiento interno.
Incluye:
👉 No incluye participación en la vida operativa ni en la toma de decisiones.
Valide jusqu'au 21 juin 2027
Esta membresía está dirigida a personas que desean apoyar el crecimiento y sostenimiento de la Coop CEM, sin participar directamente en su funcionamiento interno.
Incluye:
👉 No incluye participación en la vida operativa ni en la toma de decisiones.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!