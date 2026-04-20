Coop de solidarité CEM - Colombiennes en Mouvement

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Coop de solidarité CEM - Colombiennes en Mouvement

À propos des adhésions

Membresía activa - Coop CEM 2026–2027

Membresía activa – pago completo
100 $

Valide jusqu'au 21 juin 2027

Miembra activa (100 CAD)
Participación en laboratorios de innovación social, acceso a la vida democrática de la coop y posibilidad de integrarse a proyectos colectivos.

👉 Esta membresía implica compromiso activo.

Membresía colaboradora COOP CEM 2026–2027
20 $

Valide jusqu'au 21 juin 2027

🤝 Miembra de Apoyo

Esta membresía está dirigida a personas que desean apoyar el crecimiento y sostenimiento de la Coop CEM, sin participar directamente en su funcionamiento interno.

Incluye:

  • Vinculación simbólica al proceso colectivo
  • Acceso a información general sobre actividades y avances
  • Posibilidad de participar en eventos abiertos

👉 No incluye participación en la vida operativa ni en la toma de decisiones.


Membresía de apoyo COOP CEM 2026–2027
30 $

Valide jusqu'au 21 juin 2027

🤝 Miembra de Apoyo

Esta membresía está dirigida a personas que desean apoyar el crecimiento y sostenimiento de la Coop CEM, sin participar directamente en su funcionamiento interno.

Incluye:

  • Vinculación simbólica al proceso colectivo
  • Acceso a información general sobre actividades y avances
  • Posibilidad de participar en eventos abiertos
  • Mención y reconocimiento en procesos colectivos y espacios de visibilización de la coop

👉 No incluye participación en la vida operativa ni en la toma de decisiones.


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