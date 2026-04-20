Membresía activa - Coop CEM 2026–2027

🤝 Miembra de Apoyo

Esta membresía está dirigida a personas que desean apoyar el crecimiento y sostenimiento de la Coop CEM, sin participar directamente en su funcionamiento interno.

Incluye:

Vinculación simbólica al proceso colectivo

Acceso a información general sobre actividades y avances

Posibilidad de participar en eventos abiertos

👉 No incluye participación en la vida operativa ni en la toma de decisiones.



