Adhésion des membre 2025-2026 du Conseil de l'Eau Gaspésie Sud
Citoyen - Adhésion CEGS
5 $
Valide pour un an
Avantages :
•Participation à la vie démocratique de l'organisme ;
•Invitation aux activités de l'organisme (ateliers, conférences d'experts, sorties découvertes sur le terrain, forum).
Corporatif - Adhésion CEGS
30 $
Pas d'expiration
Avantages :
•Accompagnement dans vos projets en lien avec l'eau (demande de financement évaluation écologique de milieux aquatiques et riverains, consultation publique et concertation avec les usagers de l'eau, etc.) ;
•Participation à la vie démocratique de l'organisme ;
•Invitation aux activités de l'organisme (ateliers, conférences d'experts, sorties découvertes sur le terrain, forum).
