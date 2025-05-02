Adhésion des membre 2025-2026 du Conseil de l'Eau Gaspésie Sud

Avantages : •Accompagnement dans vos projets en lien avec l'eau (demande de financement évaluation écologique de milieux aquatiques et riverains, consultation publique et concertation avec les usagers de l'eau, etc.) ; •Participation à la vie démocratique de l'organisme ; •Invitation aux activités de l'organisme (ateliers, conférences d'experts, sorties découvertes sur le terrain, forum).

Avantages : •Accompagnement dans vos projets en lien avec l'eau (demande de financement évaluation écologique de milieux aquatiques et riverains, consultation publique et concertation avec les usagers de l'eau, etc.) ; •Participation à la vie démocratique de l'organisme ; •Invitation aux activités de l'organisme (ateliers, conférences d'experts, sorties découvertes sur le terrain, forum).

Plus de détails...