À propos des adhésions

Adhésion des membre 2025-2026 du Conseil de l'Eau Gaspésie Sud

Citoyen - Adhésion CEGS
5 $

Valide pour un an

Avantages : •Participation à la vie démocratique de l'organisme ; •Invitation aux activités de l'organisme (ateliers, conférences d'experts, sorties découvertes sur le terrain, forum).
Corporatif - Adhésion CEGS
30 $

Pas d'expiration

Avantages : •Accompagnement dans vos projets en lien avec l'eau (demande de financement évaluation écologique de milieux aquatiques et riverains, consultation publique et concertation avec les usagers de l'eau, etc.) ; •Participation à la vie démocratique de l'organisme ; •Invitation aux activités de l'organisme (ateliers, conférences d'experts, sorties découvertes sur le terrain, forum).

