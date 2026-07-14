Adhésion des membres | Aide aux Trans du Québec (ATQ)

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À propos des adhésions
Peut devenir membre toute personne invitée et acceptée par le C.A. à siéger à l’assemblée des membres, qui adhère aux Règlements généraux de l’organisme et qui contribue à son développement. Cette adhésion est gratuite et d’une durée de deux (2) ans.
Peut devenir membre toute personne invitée et acceptée par le C.A. à siéger à l’assemblée des membres, qui adhère aux Règlements généraux de l’organisme et qui contribue à son développement par son bénévolat. Cette adhésion est gratuite et d’une durée de deux (2) ans. Toute adhésion à cette catégorie par une personne qui n’est pas bénévole de l’organisme est nulle et sera annulée.
Peut devenir membre tout organisme communautaire, partenaire ou allié invité et accepté par le C.A. à siéger à l’assemblée des membres, qui adhère aux Règlements généraux de l’organisme et qui contribue à son développement. Une contribution annuelle de 25 $ est exigée.
Peut devenir membre toute corporation invitée et acceptée par le C.A. à siéger à l’assemblée des membres, qui adhère aux Règlements généraux de l’organisme et qui contribue à son développement. Une contribution annuelle minimale de 100 $ est exigée.
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