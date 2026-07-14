Adhésion des membres | Aide aux Trans du Québec (ATQ)

Peut devenir membre toute personne invitée et acceptée par le C.A. à siéger à l’assemblée des membres, qui adhère aux Règlements généraux de l’organisme et qui contribue à son développement par son bénévolat. Cette adhésion est gratuite et d’une durée de deux (2) ans. Toute adhésion à cette catégorie par une personne qui n’est pas bénévole de l’organisme est nulle et sera annulée.