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Adhésion des membres | Aide aux Trans du Québec (ATQ)

Membre régulier·ère
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Peut devenir membre toute personne invitée et acceptée par le C.A. à siéger à l’assemblée des membres, qui adhère aux Règlements généraux de l’organisme et qui contribue à son développement. Cette adhésion est gratuite et d’une durée de deux (2) ans.

Membre bénévole
Gratuit

Peut devenir membre toute personne invitée et acceptée par le C.A. à siéger à l’assemblée des membres, qui adhère aux Règlements généraux de l’organisme et qui contribue à son développement par son bénévolat. Cette adhésion est gratuite et d’une durée de deux (2) ans. Toute adhésion à cette catégorie par une personne qui n’est pas bénévole de l’organisme est nulle et sera annulée.

Membre OBNL
25 $

Peut devenir membre tout organisme communautaire, partenaire ou allié invité et accepté par le C.A. à siéger à l’assemblée des membres, qui adhère aux Règlements généraux de l’organisme et qui contribue à son développement. Une contribution annuelle de 25 $ est exigée.

Membre corporatif
100 $

Peut devenir membre toute corporation invitée et acceptée par le C.A. à siéger à l’assemblée des membres, qui adhère aux Règlements généraux de l’organisme et qui contribue à son développement. Une contribution annuelle minimale de 100 $ est exigée.

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