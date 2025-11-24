Adhésion Économie sociale Lanaudière vf

Membre entreprise d'économie sociale
100 $

Valide pour un an

Le membre entreprise d’économie sociale accède aux privilèges suivants :

Vote en assemblée,

Droit de siéger au conseil d’administration,

Droit de siéger aux comités de travail et comités consultatifs.

Membre émergent 1ere année d'activités
Gratuit

Valide pour un an

Le membre émergent accède aux privilèges suivants :

Vote en assemblée,

Droit de siéger au conseil d’administration,

Droit de siéger aux comités de travail et comités consultatifs.

Membre émergent 2e année d'activités et plus
50 $

Valide pour un an

Le membre émergent accède aux privilèges suivants :


Vote en assemblée,

Droit de siéger au conseil d’administration,

Droit de siéger aux comités de travail et comités consultatifs.

Membre individuel engagé·e
10 $

Valide pour un an

Le membre individuel engagé·e accède au privilège suivant :


Vote en assemblée,

Droit de siéger au conseil d’administration,

Droit de siéger aux comités de travail et comités consultatifs.

Membre partenaire (institutionnel ou entreprise privée)
150 $

Valide pour un an

Le membre partenaire accède aux privilèges suivants:

Droit de siéger au conseil d’administration,

⇒        Droit de siéger aux comités de travail et comités consultatifs.

Membre partenaire (OBNL, COOP, mutuelle)
150 $

Valide pour un an

Le membre partenaire accède aux privilèges suivants:

Droit de siéger au conseil d’administration,

⇒        Droit de siéger aux comités de travail et comités consultatifs.

