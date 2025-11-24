Adhésion Économie sociale Lanaudière vf

Valide pour un an
Le membre entreprise d’économie sociale accède aux privilèges suivants :
⇒ Vote en assemblée,
⇒ Droit de siéger au conseil d’administration,
⇒ Droit de siéger aux comités de travail et comités consultatifs.
Valide pour un an
Le membre émergent accède aux privilèges suivants :
⇒ Vote en assemblée,
⇒ Droit de siéger au conseil d’administration,
⇒ Droit de siéger aux comités de travail et comités consultatifs.
Valide pour un an
Le membre individuel engagé·e accède au privilège suivant :
⇒ Vote en assemblée,
⇒ Droit de siéger au conseil d’administration,
⇒ Droit de siéger aux comités de travail et comités consultatifs.
Valide pour un an
Le membre partenaire accède aux privilèges suivants:
⇒ Droit de siéger au conseil d’administration,
⇒ Droit de siéger aux comités de travail et comités consultatifs.
