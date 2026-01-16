ADHÉSION ÉVÉNEMENT FECCLQ

En adhérant à la Fédération des événements de courses de camions lourds du Québec (FECCLQ), vous bénéficiez notamment :
- d’une visibilité officielle sur notre site internet et nos réseaux sociaux ;
- du soutien de la FECCLQ par la présence d’une équipe d’inspecteurs officiellement mandatés pour votre fin de semaine de courses ;
- de la désignation d’un responsable officiel de la Fédération, afin d’accompagner et de soutenir votre directeur de course dans l’application de la réglementation en vigueur tout au long de votre événement ;
- de l’appui d’un membership de compétiteurs fédérés, engagés à faire progresser notre sport dans un cadre structuré, sécuritaire et conforme aux règlements établis, pour la sécurité de toutes et de tous.