Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)
À propos des adhésions
Adhésion générale 2025 - Municipal
Adhésion individuelle municipalité ou MRC
75 $
Valide pour un an
Pour une municipalité ou une municipalité régionale de comté (MRC) souhaitant adhérer de façon individuelle.
Pour une municipalité ou une municipalité régionale de comté (MRC) souhaitant adhérer de façon individuelle.
Adhésion groupée MRC du Granit
1 125 $
Valide pour un an
Comprend l'adhésion de 14 municipalités + celle de la MRC au coût unitaire de 75 $.
Municipalités :
Frontenac
Lac Drolet
Lac-Mégantic
Marston
Milan
Nantes
Notre-Dame-des-Bois
Piopolis
Saint-Augustin-de-Woburn
Sainte-Cécile-de-Whitton
Saint-Ludger
Saint-Robert-Bellarmin
Saint-Sébastien-de-Frontenac
Val-Racine
Adhésion groupée MRC de Lotbinière
675 $
Valide pour un an
Comprend l'adhésion de 8 municipalités + celle de la MRC au coût unitaire de 75 $.
Municipalités :
Saint-Agapit
Saint-Apollinaire
Sainte-Agathe-de-Lotbinière
Saint-Flavien
Saint-Gilles
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Saint-Patrice-de-Beaurivage
Saint-Sylvestre
Adhésion groupée MRC des Appalaches
525 $
Valide pour un an
Comprend l'adhésion de 6 municipalités + celle de la MRC au coût unitaire de 75 $.
Municipalités :
Adstock
East Broughton
Saint-Pierre-de-Broughton
Sacré-Cœur-de-Jésus
Thetford Mines
Saint-Jacques-de-Leeds
Adhésion groupée MRC Beauce-Centre
825 $
Valide pour un an
Comprend l'adhésion de 10 municipalités + celle de la MRC au coût unitaire de 75 $.
Municipalités :
Beauceville
Saint-Alfred
Saint-Frédéric
Saint-Joseph-de-Beauce
Saint-Joseph-des-Érables
Saint-Jules
Saint-Odilon-de-Cranbourne
Saint-Séverin
Saint-Victor
Tring-Jonction
Adhésion groupée MRC Beauce-Sartigan
1 275 $
Valide pour un an
Comprend l'adhésion de 16 municipalités + celle de la MRC au coût unitaire de 75 $.
Municipalités :
La Guadeloupe
Lac Poulin
Notre-Dame-des-Pins
Saint-Benoit-Labre
Saint-Côme-Linière
Saint-Éphrem-de-Beauce
Saint-Évariste-de-Forsyth
Saint-Gédéon-de-Beauce
Saint-Georges
Saint-Hilaire-de-Dorset
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Martin
Saint-Philibert
Saint-René
Saint-Simon-Les-Mines
Saint-Théophile
Adhésion groupée MRC de La Nouvelle-Beauce
900 $
Valide pour un an
Comprend l'adhésion de 11 municipalités + celle de la MRC au coût unitaire de 75 $.
Municipalités :
Frampton
Saint-Bernard
Sainte-Hénédine
Saint-Elzéar
Sainte-Marguerite
Sainte-Marie
Saint-Isidore
Saint-Lambert-de-Lauzon
Saints-Anges
Scott
Nouvelle-Beauce
Adhésion groupée MRC des Etchemins
750 $
Valide pour un an
Comprend l'adhésion de 9 municipalités + celle de la MRC au coût unitaire de 75 $.
Municipalités :
Lac-Etchemin
Saint-Benjamin
Saint-Cyprien-des-Etchemins
Sainte-Aurélie
Sainte-Justine
Sainte-Rose-de-Watford
Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Prosper
Saint-Zacharie
Adhésion Ville de Lévis
375 $
Valide pour un an
