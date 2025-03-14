Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)

Offert par

Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)

À propos des adhésions

Adhésion générale 2025 - Municipal

Adhésion individuelle municipalité ou MRC
75 $

Valide pour un an

Pour une municipalité ou une municipalité régionale de comté (MRC) souhaitant adhérer de façon individuelle.
Adhésion groupée MRC du Granit
1 125 $

Valide pour un an

Comprend l'adhésion de 14 municipalités + celle de la MRC au coût unitaire de 75 $. Municipalités : Frontenac Lac Drolet Lac-Mégantic Marston Milan Nantes Notre-Dame-des-Bois Piopolis Saint-Augustin-de-Woburn Sainte-Cécile-de-Whitton Saint-Ludger Saint-Robert-Bellarmin Saint-Sébastien-de-Frontenac Val-Racine
Adhésion groupée MRC de Lotbinière
675 $

Valide pour un an

Comprend l'adhésion de 8 municipalités + celle de la MRC au coût unitaire de 75 $. Municipalités : Saint-Agapit Saint-Apollinaire Sainte-Agathe-de-Lotbinière Saint-Flavien Saint-Gilles Saint-Narcisse-de-Beaurivage Saint-Patrice-de-Beaurivage Saint-Sylvestre
Adhésion groupée MRC des Appalaches
525 $

Valide pour un an

Comprend l'adhésion de 6 municipalités + celle de la MRC au coût unitaire de 75 $. Municipalités : Adstock East Broughton Saint-Pierre-de-Broughton Sacré-Cœur-de-Jésus Thetford Mines Saint-Jacques-de-Leeds
Adhésion groupée MRC Beauce-Centre
825 $

Valide pour un an

Comprend l'adhésion de 10 municipalités + celle de la MRC au coût unitaire de 75 $. Municipalités : Beauceville Saint-Alfred Saint-Frédéric Saint-Joseph-de-Beauce Saint-Joseph-des-Érables Saint-Jules Saint-Odilon-de-Cranbourne Saint-Séverin Saint-Victor Tring-Jonction
Adhésion groupée MRC Beauce-Sartigan
1 275 $

Valide pour un an

Comprend l'adhésion de 16 municipalités + celle de la MRC au coût unitaire de 75 $. Municipalités : La Guadeloupe Lac Poulin Notre-Dame-des-Pins Saint-Benoit-Labre Saint-Côme-Linière Saint-Éphrem-de-Beauce Saint-Évariste-de-Forsyth Saint-Gédéon-de-Beauce Saint-Georges Saint-Hilaire-de-Dorset Saint-Honoré-de-Shenley Saint-Martin Saint-Philibert Saint-René Saint-Simon-Les-Mines Saint-Théophile
Adhésion groupée MRC de La Nouvelle-Beauce
900 $

Valide pour un an

Comprend l'adhésion de 11 municipalités + celle de la MRC au coût unitaire de 75 $. Municipalités : Frampton Saint-Bernard Sainte-Hénédine Saint-Elzéar Sainte-Marguerite Sainte-Marie Saint-Isidore Saint-Lambert-de-Lauzon Saints-Anges Scott Nouvelle-Beauce
Adhésion groupée MRC des Etchemins
750 $

Valide pour un an

Comprend l'adhésion de 9 municipalités + celle de la MRC au coût unitaire de 75 $. Municipalités : Lac-Etchemin Saint-Benjamin Saint-Cyprien-des-Etchemins Sainte-Aurélie Sainte-Justine Sainte-Rose-de-Watford Saint-Louis-de-Gonzague Saint-Prosper Saint-Zacharie
Adhésion Ville de Lévis
375 $

Valide pour un an

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!