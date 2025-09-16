ADHÉSION GÉNÉRALE | 2026

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À propos des adhésions
Valide jusqu'au 29 avril 2027
Pour les membres individuels ou les organismes à but non lucratif.
Valide jusqu'au 29 avril 2027
Cotisation annuelle pour les groupes, sociétés, industries, institutions ou autres organismes légalement constitués.
Renouvellement annuel le: 1 janvier
Cotisation annuelle pour les municipalités de 3 000 habitants ou moins.
Renouvellement annuel le: 1 janvier
Cotisation annuelle pour les MRC et municipalités avec plus de 3 000 habitants.
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