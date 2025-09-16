Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges COBAVER-VS

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À propos des adhésions

ADHÉSION GÉNÉRALE | 2026

Adhésion individuelle ou OBNL
20 $

Valide jusqu'au 29 avril 2027

Pour les membres individuels ou les organismes à but non lucratif.

Membre corporatif
75 $

Valide jusqu'au 29 avril 2027

Cotisation annuelle pour les groupes, sociétés, industries, institutions ou autres organismes légalement constitués.

Municipalité (moins de 3 000 habitants)
250 $

Renouvellement annuel le: 1 janvier

Cotisation annuelle pour les municipalités de 3 000 habitants ou moins.

MRC et Municipalité (plus de 3 000 habitants)
500 $

Renouvellement annuel le: 1 janvier

Cotisation annuelle pour les MRC et municipalités avec plus de 3 000 habitants.

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