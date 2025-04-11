Adhésion - La Remise culturelle - Merci

Devenir membre artisan.e de la Remise culturelle, c'est participer concrètement et collectivement à doter notre milieu d'initiatives créatives à échelle humaine qui participent à la transition socio-écologique.



Les membres artisans.es sont le coeur de la Remise culturelle. En plus de manifester leur engagement au démarrage et à la mission de ce projet rassembleur, ces membres se dotent d'un service qui se développera à l'image de leurs besoins.



Les adhérent.e.s se prémunissent d'un droit de vote lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisme et pourront participer aux activités de la Remise en plus d'obtenir un rabais de 10 % sur les achats.