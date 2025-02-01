Adhésion Le Conseil - Cliquez Plus de détails

Recevez votre carte cadeau d'achat local Visa Le Conseil prépayée rechargeable et obtenez 25$ de bonification applicable chez tous les commerçants participants ***** Recevez périodiquement des offres annuellement de tous nos commerçants participants - Que ce soit des gratuités, des rabais, des bonifications ou des produits et services à la carte à des prix concurrentiels ***** offrez des cartes cadeaux prépayées rechargeables à vos employés jusqu'à concurrence de 500$ taxes incluses non imposables ***** Offrez des cartes cadeaux à vos clients qui vous réfèrent de nouveaux clients pour encourager l'achat local ***** ou encore invitez vos clients à promouvoir leurs produits et services dans notre espace Le Conseil et recevez une rétribution sur votre Carte cadeau Le Conseil ***** Soyez informés de toutes les activités et évènements gratuits de formation continue, autres formations, conférences et sujets du secteur de la santé financière ***** Assistez gratuitement à toutes nos activités de formations accréditées en webinaire.

Recevez votre carte cadeau d'achat local Visa Le Conseil prépayée rechargeable et obtenez 25$ de bonification applicable chez tous les commerçants participants ***** Recevez périodiquement des offres annuellement de tous nos commerçants participants - Que ce soit des gratuités, des rabais, des bonifications ou des produits et services à la carte à des prix concurrentiels ***** offrez des cartes cadeaux prépayées rechargeables à vos employés jusqu'à concurrence de 500$ taxes incluses non imposables ***** Offrez des cartes cadeaux à vos clients qui vous réfèrent de nouveaux clients pour encourager l'achat local ***** ou encore invitez vos clients à promouvoir leurs produits et services dans notre espace Le Conseil et recevez une rétribution sur votre Carte cadeau Le Conseil ***** Soyez informés de toutes les activités et évènements gratuits de formation continue, autres formations, conférences et sujets du secteur de la santé financière ***** Assistez gratuitement à toutes nos activités de formations accréditées en webinaire.

Plus de détails...