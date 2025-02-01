Adhésion Le Conseil - Cliquez Plus de détails

Adhésion gratuite pour tous les intervenants du secteur financier et toute la communauté *****
Recevez gratuitement le guide d'introduction et de prévention des TMS troubles musculosquelettiques et l'
outil de comparaison d'investissement à 0$ ***** Abonnez vous à notre infolettre gratuitement afin de connaître toutes nos promotions, bonifications, rabais et gratuités
Adhésion gratuite pour tous les intervenants du secteur financier et toute la communauté *****
Recevez gratuitement le guide d'introduction et de prévention des TMS troubles musculosquelettiques et l'
outil de comparaison d'investissement à 0$ ***** Abonnez vous à notre infolettre gratuitement afin de connaître toutes nos promotions, bonifications, rabais et gratuités
Adhésion Le Conseil d'achat local
90 $
Valide pour un an
Recevez votre carte cadeau d'achat local Visa Le Conseil prépayée rechargeable et obtenez 25$ de bonification applicable chez tous les commerçants participants *****
Recevez périodiquement des offres annuellement de tous nos commerçants participants - Que ce soit des gratuités, des rabais, des bonifications ou des produits et services à la carte à des prix concurrentiels *****
offrez des cartes cadeaux prépayées rechargeables à vos employés jusqu'à concurrence de 500$ taxes incluses non imposables *****
Offrez des cartes cadeaux à vos clients qui vous réfèrent de nouveaux clients pour encourager l'achat local *****
ou encore invitez vos clients à promouvoir leurs produits et services dans notre espace Le Conseil et recevez une rétribution sur votre Carte cadeau Le Conseil *****
Soyez informés de toutes les activités et évènements gratuits de formation continue, autres formations, conférences et sujets du secteur de la santé financière ***** Assistez gratuitement à toutes nos activités de formations accréditées en webinaire.
Recevez votre carte cadeau d'achat local Visa Le Conseil prépayée rechargeable et obtenez 25$ de bonification applicable chez tous les commerçants participants *****
Recevez périodiquement des offres annuellement de tous nos commerçants participants - Que ce soit des gratuités, des rabais, des bonifications ou des produits et services à la carte à des prix concurrentiels *****
offrez des cartes cadeaux prépayées rechargeables à vos employés jusqu'à concurrence de 500$ taxes incluses non imposables *****
Offrez des cartes cadeaux à vos clients qui vous réfèrent de nouveaux clients pour encourager l'achat local *****
ou encore invitez vos clients à promouvoir leurs produits et services dans notre espace Le Conseil et recevez une rétribution sur votre Carte cadeau Le Conseil *****
Soyez informés de toutes les activités et évènements gratuits de formation continue, autres formations, conférences et sujets du secteur de la santé financière ***** Assistez gratuitement à toutes nos activités de formations accréditées en webinaire.
Adhésion Le Conseil Premium mensuellement
21,99 $
Renouvellement mensuel
Faites partie de toute la communauté de plus de 100,000 entreprises, entrepreneurs et travailleurs autonomes au pays et faites la promotion de vos produits et services *****
Bénéficiez de tous les privilèges et programmes du Conseil et ses partenaires *****Faites connaître votre histoire dans la grande communauté de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.
Faites partie de toute la communauté de plus de 100,000 entreprises, entrepreneurs et travailleurs autonomes au pays et faites la promotion de vos produits et services *****
Bénéficiez de tous les privilèges et programmes du Conseil et ses partenaires *****Faites connaître votre histoire dans la grande communauté de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.
Adhésion Le Conseil Premium annuellement
219,99 $
Valide pour un an
Faites partie de toute la communauté de plus de 100,000 entreprises, entrepreneurs et travailleurs autonomes au pays et faites la promotion de vos produits et services *****
Bénéficiez de tous les privilèges et programmes du Conseil et ses partenaires ***** Faites connaître votre histoire dans la grande communauté de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.
Faites partie de toute la communauté de plus de 100,000 entreprises, entrepreneurs et travailleurs autonomes au pays et faites la promotion de vos produits et services *****
Bénéficiez de tous les privilèges et programmes du Conseil et ses partenaires ***** Faites connaître votre histoire dans la grande communauté de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.
Ajouter un don pour Conseil des professionnels en services financiers
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!