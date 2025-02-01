Adhésion Le Conseil - Cliquez Plus de détails

Adhésion Le Conseil Prévention 0$
Gratuit

Valide pour un an

Adhésion gratuite pour tous les intervenants du secteur financier et toute la communauté ***** Recevez gratuitement le guide d'introduction et de prévention des TMS troubles musculosquelettiques et l' outil de comparaison d'investissement à 0$ ***** Abonnez vous à notre infolettre gratuitement afin de connaître toutes nos promotions, bonifications, rabais et gratuités
Adhésion Le Conseil d'achat local
90 $

Valide pour un an

Recevez votre carte cadeau d'achat local Visa Le Conseil prépayée rechargeable et obtenez 25$ de bonification applicable chez tous les commerçants participants ***** Recevez périodiquement des offres annuellement de tous nos commerçants participants - Que ce soit des gratuités, des rabais, des bonifications ou des produits et services à la carte à des prix concurrentiels ***** offrez des cartes cadeaux prépayées rechargeables à vos employés jusqu'à concurrence de 500$ taxes incluses non imposables ***** Offrez des cartes cadeaux à vos clients qui vous réfèrent de nouveaux clients pour encourager l'achat local ***** ou encore invitez vos clients à promouvoir leurs produits et services dans notre espace Le Conseil et recevez une rétribution sur votre Carte cadeau Le Conseil ***** Soyez informés de toutes les activités et évènements gratuits de formation continue, autres formations, conférences et sujets du secteur de la santé financière ***** Assistez gratuitement à toutes nos activités de formations accréditées en webinaire.
Adhésion Le Conseil Premium mensuellement
21,99 $

Renouvellement mensuel

Faites partie de toute la communauté de plus de 100,000 entreprises, entrepreneurs et travailleurs autonomes au pays et faites la promotion de vos produits et services ***** Bénéficiez de tous les privilèges et programmes du Conseil et ses partenaires *****Faites connaître votre histoire dans la grande communauté de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.
Adhésion Le Conseil Premium annuellement
219,99 $

Valide pour un an

Faites partie de toute la communauté de plus de 100,000 entreprises, entrepreneurs et travailleurs autonomes au pays et faites la promotion de vos produits et services ***** Bénéficiez de tous les privilèges et programmes du Conseil et ses partenaires ***** Faites connaître votre histoire dans la grande communauté de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.
Ajouter un don pour Conseil des professionnels en services financiers

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!