Maison Merry - Lieu de mémoire citoyen de Magog

Offert par

Maison Merry - Lieu de mémoire citoyen de Magog

À propos des adhésions

Adhésion Maison Merry - Devenez Membre!

Membre Individuel (1 an)
20 $

Renouvellement annuel le: 31 décembre

Pour un an : valide jusqu'au 31 décembre 2026


En devenant Membre de la Maison Merry vous bénéficierez d'avantages exclusifs:

1. Visite gratuite et autonome de nos deux expositions;
​2. 15% de rabais en tout temps sur tous nos produits en boutique;
​3. Des rabais à nos activités et événements planifiés!
4. Rabais à la Société d'Histoire de Magog
5. Droit de vote lors de nos assemblées générales annuelles

Devenir membre c'est aussi:
- Soutenir des acteurs de la culture d'ici
- Soutenir nos valeurs et notre mission
-Participer à un réseau de partage et d'échange
- Aider à la création d'actions éducatives
- Aider à la création d'événements, activités et futurs expositions
- Obtenir des informations privilégiées
- Profitez des activités VIP Membre 2 fois par année gratuitement

Membre Individuel (3 ans)
50 $

Renouvellement annuel le: 31 décembre

Pour trois ans : valide jusqu'au 31 décembre 2028


En devenant Membre de la Maison Merry vous bénéficierez d'avantages exclusifs:

1. Visite gratuite et autonome de nos deux expositions;
​2. 15% de rabais en tout temps sur tous nos produits en boutique;
​3. Des rabais à nos activités et événements planifiés!
4. Rabais à la Société d'Histoire de Magog
5. Droit de vote lors de nos assemblées générales annuelles

Devenir membre c'est aussi:
- Soutenir des acteurs de la culture d'ici
- Soutenir nos valeurs et notre mission
-Participer à un réseau de partage et d'échange
- Aider à la création d'actions éducatives
- Aider à la création d'événements, activités et futurs expositions
- Obtenir des informations privilégiées
- Profitez des activités VIP Membre 2 fois par année gratuitement

Membre Famille (1 an)
30 $

Renouvellement annuel le: 31 décembre

Pour un an : valide jusqu'au 31 décembre 2026


En devenant Membre de la Maison Merry vous bénéficierez d'avantages exclusifs:

1. Visite gratuite et autonome de nos deux expositions;
​2. 15% de rabais en tout temps sur tous nos produits en boutique;
​3. Des rabais à nos activités et événements planifiés!
4. Rabais à la Société d'Histoire de Magog
5. Droit de vote lors de nos assemblées générales annuelles

Devenir membre c'est aussi:
- Soutenir des acteurs de la culture d'ici
- Soutenir nos valeurs et notre mission
-Participer à un réseau de partage et d'échange
- Aider à la création d'actions éducatives
- Aider à la création d'événements, activités et futurs expositions
- Obtenir des informations privilégiées
- Profitez des activités VIP Membre 2 fois par année gratuitement

Membre Famille (3 ans)
75 $

Renouvellement annuel le: 31 décembre

Pour trois ans : valide jusqu'au 31 décembre 2028


En devenant Membre de la Maison Merry vous bénéficierez d'avantages exclusifs:

1. Visite gratuite et autonome de nos deux expositions;
​2. 15% de rabais en tout temps sur tous nos produits en boutique;
​3. Des rabais à nos activités et événements planifiés!
4. Rabais à la Société d'Histoire de Magog
5. Droit de vote lors de nos assemblées générales annuelles

Devenir membre c'est aussi:
- Soutenir des acteurs de la culture d'ici
- Soutenir nos valeurs et notre mission
-Participer à un réseau de partage et d'échange
- Aider à la création d'actions éducatives
- Aider à la création d'événements, activités et futurs expositions
- Obtenir des informations privilégiées
- Profitez des activités VIP Membre 2 fois par année gratuitement

Membre Corporatif OBL (1 an)
100 $

Renouvellement annuel le: 31 décembre

Pour un an : valide jusqu'au 31 décembre 2026


En devenant Membre de la Maison Merry vous bénéficierez d'avantages exclusifs:

1. Visite gratuite et autonome de nos deux expositions;
​2. 15% de rabais en tout temps sur tous nos produits en boutique;
​3. Des rabais à nos activités et événements planifiés!
4. Rabais à la Société d'Histoire de Magog
5. Droit de vote lors de nos assemblées générales annuelles

Devenir membre c'est aussi:
- Soutenir des acteurs de la culture d'ici
- Soutenir nos valeurs et notre mission
-Participer à un réseau de partage et d'échange
- Aider à la création d'actions éducatives
- Aider à la création d'événements, activités et futurs expositions
- Obtenir des informations privilégiées
- Profitez des activités VIP Membre 2 fois par année gratuitement

Membre Corporatif OSBL (1 an)
50 $

Renouvellement annuel le: 31 décembre

Pour un an : valide jusqu'au 31 décembre 2026
Fournir preuve OSBL


En devenant Membre de la Maison Merry vous bénéficierez d'avantages exclusifs:

1. Visite gratuite et autonome de nos deux expositions;
​2. 15% de rabais en tout temps sur tous nos produits en boutique;
​3. Des rabais à nos activités et événements planifiés!
4. Rabais à la Société d'Histoire de Magog
5. Droit de vote lors de nos assemblées générales annuelles

Devenir membre c'est aussi:
- Soutenir des acteurs de la culture d'ici
- Soutenir nos valeurs et notre mission
-Participer à un réseau de partage et d'échange
- Aider à la création d'actions éducatives
- Aider à la création d'événements, activités et futurs expositions
- Obtenir des informations privilégiées
- Profitez des activités VIP Membre 2 fois par année gratuitement

Ajouter un don pour Maison Merry - Lieu de mémoire citoyen de Magog

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!