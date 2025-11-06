Adhésion Maison Merry - Devenez Membre!

Offert par
À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 31 décembre
Pour un an : valide jusqu'au 31 décembre 2026
En devenant Membre de la Maison Merry vous bénéficierez d'avantages exclusifs:
1. Visite gratuite et autonome de nos deux expositions;
2. 15% de rabais en tout temps sur tous nos produits en boutique;
3. Des rabais à nos activités et événements planifiés!
4. Rabais à la Société d'Histoire de Magog
5. Droit de vote lors de nos assemblées générales annuelles
Devenir membre c'est aussi:
- Soutenir des acteurs de la culture d'ici
- Soutenir nos valeurs et notre mission
-Participer à un réseau de partage et d'échange
- Aider à la création d'actions éducatives
- Aider à la création d'événements, activités et futurs expositions
- Obtenir des informations privilégiées
- Profitez des activités VIP Membre 2 fois par année gratuitement
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!