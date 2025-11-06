Adhésion Maison Merry - Devenez Membre!

Pour un an : valide jusqu'au 31 décembre 2026





En devenant Membre de la Maison Merry vous bénéficierez d'avantages exclusifs:

1. Visite gratuite et autonome de nos deux expositions;

​2. 15% de rabais en tout temps sur tous nos produits en boutique;

​3. Des rabais à nos activités et événements planifiés!

4. Rabais à la Société d'Histoire de Magog

5. Droit de vote lors de nos assemblées générales annuelles

