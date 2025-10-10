Adhésion membre Café social du Centre (2025-2026)

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Toute personne physique intéressée par les buts et activités de l’organisme peut devenir membre individuel en se conformant aux conditions suivantes :
- Être préférablement utilisateur ou clients des activités et services de l’organisme;
- Satisfaire à toute autre condition que peut décréter le conseil d’administration par voie de règlement.
Les membres individuels ont le droit de participer à toutes les activités de l’organisme, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées et d’y voter.
Toute personne morale, association ou organisation privée ou publique intéressée par les buts et activités de l’organisme peut devenir membre sympathisant en se conformant aux conditions suivantes :
- Être préférablement utilisateur ou clients des activités et services de l’organisme;
- Satisfaire à toute autre condition que peut décréter le conseil d’administration par voie de règlement.
Les membres sympathisants ont le droit de participer à toutes les activités de l’organisme, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées et d’y voter.
