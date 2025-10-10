Adhésion membre Café social du Centre (2025-2026)

Toute personne physique intéressée par les buts et activités de l’organisme peut devenir membre individuel en se conformant aux conditions suivantes :

- Être préférablement utilisateur ou clients des activités et services de l’organisme;

- Satisfaire à toute autre condition que peut décréter le conseil d’administration par voie de règlement.

Les membres individuels ont le droit de participer à toutes les activités de l’organisme, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées et d’y voter.