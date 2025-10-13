Adhésion membre Les Chickens 2025-2026

Offert par
Avec ce plan de service super complet, tu bénéficies de TOUS les avantages du club : le détail de tous les entraînements (course à pied, vélo, natation), l’accès aux plateaux d’entraînement (ex: piscine), les capsules informatives enregistrées, les activités et autres initiatives, dont la musculation, le plan adapté 70.3, les 5@7, etc.
* Deux ans d'ancienneté comme 'poulet entier' requis.
Ce forfait te donne accès aux détails des entraînements, mais pas aux plateaux d’entraînements payants (donc aucune piscine ou piste
de course intérieure). Ce forfait est prévu pour les membres qui veulent l’énergie du groupe (ex. sur Facebook et le détails des entraînements), mais qui ne peuvent pas participer en présentiel.
Attention, ce forfait ne comprend pas le plan adapté à la distance 70.30
Coureur à la recherche d’encadrement, d’entraînement organisé et de social ? C’est le plan de service pour toi. Tu auras 2 entraînements supervisés et 1 non-supervisé, en plus du social via la page Facebook du club.
Cycliste à la recherche d’encadrement, d’entraînement organisé et de social ? C’est le plan de service pour toi. Tu auras 1 entraînement supervisé et 1 non-supervisé, en plus d’une communauté dégourdie et motivante
Parfait pour deux poulets vivant à la même adresse, car les deux membres profitent pleinement des avantages du club (se référer au plan ‘poulet entier’ pour les détails) et le 2e inscrit bénéficie d'un rabais.
*Chaque poulet du couple doit s'inscrire individuellement pour compléter le formulaire et doit avoir adhéré à Triathlon Québec.
*Le premier inscrit paie plein prix. Le second bénéficie du rabais.
Pour les couples Chickens attendant un enfant ou ayant eu un enfant dans l’année précédente. Ce plan spécial permet au couple de se partager « une inscription à 2 » pour les entraînements sur plateau payant (ex: piscine). Un seul membre peut être présent sur le plateau à la fois.
*Ce formulaire doit être complété 2X; soit 1X par parent.
*Chaque parent doit s'inscrire individuellement pour compléter le formulaire et doit avoir adhéré à Triathlon Québec.
Tarif: 224,50$ par parent, total de 449$
$
