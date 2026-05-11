ADHÉSION - Nouveaux membres CDC Centre-Sud 2026-2027

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À propos des adhésions
Le membre régulier est un organisme communautaire autonome (voir les 8 critères www.rq-aca.org/aca); domicilié sur le territoire du Centre-Sud; offre un ou plusieurs services à la population du Centre-Sud et soutient la mission et les activités de la CDC Centre-Sud. Les membres réguliers reçoivent les avis de convocation et ont droit de vote à l’AGA de la CDC Centre-Sud. Ils peuvent participer à toutes les activités de la corporation et peuvent aussi siéger au conseil d’administration.
Le membre associé : est un organisme communautaire OU une entreprise d’économie sociale ; offre un ou plusieurs services à la population du Centre-Sud ; soutient la mission et les activités de la CDC Centre-Sud. Les membres associés reçoivent les avis de convocation et ont droit de vote à l’AGA de la CDC Centre-Sud. Ils peuvent participer à toutes les activités de la corporation et peuvent aussi siéger au conseil d’administration.
Le membre solidaire : n’est pas un organisme communautaire autonome OU un organisme communautaire OU une entreprise d’économie sociale ; soutient la mission et les activités de la CDC Centre-Sud. Le membre solidaire reçoivent les avis de convocation et a droit de parole à l’AGA de la CDC Centre-Sud. Il peut participer à toutes les activités de la corporation, mais ne peut pas siéger au conseil d’administration.
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