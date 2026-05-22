Adhésion ou renouvellement de l'adhésion 2026-2027

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À propos des adhésions
Valide jusqu'au 31 mai
Tout parent ou tuteur (ou son représentant dûment mandaté) d’un ou plusieurs usager(s) présentant une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l’autisme, lequel ou lesquels participe-nt à une ou l’autre des activités offertes par la Corporation.
Toute personne physique intéressée par les buts et activités de la Corporation.
Le membre actif doit se conformer aux conditions suivantes :
- Avoir 18 ans et plus
- Payer sa cotisation annuelle
- Être accepté par le conseil d’administration après avoir complété le formulaire d’adhésion prévu à cette fin
- Respecter les règlements et politiques de la Corporation et ceux de la régie interne
Le membre actif a le droit de participer à toutes les activités de la Corporation, recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, assister à ces assemblées et y voter.
Valide jusqu'au 31 mai
Toute personne morale qui collabore à l’atteinte des objectifs de la Corporation. Le membre corporatif doit se conformer aux conditions suivantes :
- Être accepté par le conseil d’administration après avoir complété le formulaire d’adhésion prévu à cette fin
- Payer sa cotisation annuelle
- Respecter les règlements et politiques de la Corporation et ceux de la régie interne
Le membre corporatif a le droit de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres et y assister; il ne peut y faire de proposition, n’a pas droit de vote, ni de siéger au conseil d’administration. Il peut toutefois participer aux comités de travail.
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