Adhésion ou renouvellement de l'adhésion 2026-2027

Tout parent ou tuteur (ou son représentant dûment mandaté) d’un ou plusieurs usager(s) présentant une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l’autisme, lequel ou lesquels participe-nt à une ou l’autre des activités offertes par la Corporation.



Toute personne physique intéressée par les buts et activités de la Corporation.



Le membre actif doit se conformer aux conditions suivantes :



- Avoir 18 ans et plus

- Payer sa cotisation annuelle

- Être accepté par le conseil d’administration après avoir complété le formulaire d’adhésion prévu à cette fin

- Respecter les règlements et politiques de la Corporation et ceux de la régie interne



Le membre actif a le droit de participer à toutes les activités de la Corporation, recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, assister à ces assemblées et y voter.