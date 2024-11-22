Triathlon Rive Sud (TRS Club)

À propos des adhésions

2025 Adhésion triathlon et duathlon

Triathlon 16 ans + 15 semaines (juillet à septembre'25)+TQ
290 $

Pas d'expiration

Inclus les entrainements de course à pied, renforcement musculaire, vélo extérieur, 2 entrainements de natation par semaine de juin à septembre 2025, un en piscine et un en eau libre.

Triathlon 16 ans et + et TQ à 88.53 $ (avril 2025)
350 $

Pas d'expiration

Inclus les entrainements de course à pied, renforcement musculaire, vélo intérieur et extérieur, un entrainement de natation par semaine les dimanches matin de janvier à mai et 2 entrainements de natation par semaine de juin à septembre 2025

Triathlon 16 ans et + 21 semaines (janvier à mai'2025)+TQ
395 $

Pas d'expiration

Inclus les entrainements de course à pied, renforcement musculaire, vélo intérieur et extérieur, un entrainement de natation par semaine les dimanches matin de janvier à mai 2025

Natation seulement 16 ans + $ + TQ 82$
350 $

Pas d'expiration

Inclus 1 entrainement de natation par semaine les dimanches matin de janvier à mai et 2 entrainements par semaine de juin à septembre 2025

Duathlon 16 ans + et TQ
350 $

Pas d'expiration

Inclus les entrainements de course à pied, renforcement musculaire, vélo intérieur et extérieur.

