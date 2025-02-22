Annuel/paiement en deux versements - JVdC 2025-2026

Les Étincelles - 1er versement
202,50 $

Pas d'expiration

1ere, 2e et 3e année du primaire.
Groupe préparatoire
Éveil au chant choral
Initiation à la musique, rythmique

Les Flammes - 1er versement
287,50 $

Pas d'expiration

Groupe intermédiaire sans audition
4e année à sec.1.
Avec ou sans expérience musicale préalable
Apprentissage des techniques de base du chant choral, lecture de partition, chant à trois voix

Les Éclats - 1er versement
362,50 $

Pas d'expiration

Groupe avancé sur audition, sec.2 à sec.5.

Période d'essai
50 $

Pas d'expiration

Période d'essai de 2 semaines

Ajouter un don pour Jeunes Voix du Coeur

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!