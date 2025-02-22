Annuel/paiement en deux versements - JVdC 2025-2026

Pas d'expiration
1ere, 2e et 3e année du primaire.
Groupe préparatoire
Éveil au chant choral
Initiation à la musique, rythmique
Pas d'expiration
Groupe intermédiaire sans audition
4e année à sec.1.
Avec ou sans expérience musicale préalable
Apprentissage des techniques de base du chant choral, lecture de partition, chant à trois voix
Pas d'expiration
Groupe avancé sur audition, sec.2 à sec.5.
Pas d'expiration
Période d'essai de 2 semaines
$
