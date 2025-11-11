Offert par

L'Association des auteurs et autrices des Laurentides

À propos des adhésions

Adhésions 2026

Membre Auteur-rice 2026
75 $

Valide pour un an

Vous avez publié un livre dans une maison d’édition, à compte d’auteur ou en autoédition et vous résidez dans les Laurentides ? Ou encore, vous avez au moins deux textes parus dans des périodiques culturels ou dans des ouvrages collectifs ?

*Si vous ne résidez pas dans Les Laurentides, vous pouvez adhérer en tant que membre ami. 

Membre auteur-rice en devenir 2026
50 $

Valide pour un an

Vous avez un projet d’écriture en cours et vous souhaitez entrer dans le milieu littéraire; participer aux rencontres des auteurs, aux ateliers et aux conférences ?

Membre ami-e 2026
25 $

Valide pour un an

Vous êtes passionné de littérature et souhaitez soutenir les auteur.rices de la région des Laurentides ? Ou alors, vous travaillez dans le milieu de la littérature (éditeur.rice, illustrateur.rice, correcteur.rice, etc.) ?

Membre corporatif et institutionnel 2026
150 $

Valide pour un an

Vous faites partie d’un organisme et d’une entreprise qui souhaitent supporter l’AAAL ? Ou alors, vous êtes une municipalité qui souhaite créer des événements en partenariat avec l’AAAL ou bénéficier de la visite de la Caravane littéraire ?

