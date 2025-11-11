Adhésions 2026

Offert par
À propos des adhésions
Valide pour un an
Vous avez publié un livre dans une maison d’édition, à compte d’auteur ou en autoédition et vous résidez dans les Laurentides ? Ou encore, vous avez au moins deux textes parus dans des périodiques culturels ou dans des ouvrages collectifs ?
*Si vous ne résidez pas dans Les Laurentides, vous pouvez adhérer en tant que membre ami.
Valide pour un an
Vous avez un projet d’écriture en cours et vous souhaitez entrer dans le milieu littéraire; participer aux rencontres des auteurs, aux ateliers et aux conférences ?
Valide pour un an
Vous êtes passionné de littérature et souhaitez soutenir les auteur.rices de la région des Laurentides ? Ou alors, vous travaillez dans le milieu de la littérature (éditeur.rice, illustrateur.rice, correcteur.rice, etc.) ?
Valide pour un an
Vous faites partie d’un organisme et d’une entreprise qui souhaitent supporter l’AAAL ? Ou alors, vous êtes une municipalité qui souhaite créer des événements en partenariat avec l’AAAL ou bénéficier de la visite de la Caravane littéraire ?
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!