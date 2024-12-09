Adhésions 2025

Offert par
À propos des adhésions
Valide pour un an
Valide pour un an
Valide pour un an
Ce formulaire est pour les maisons d'éditions, les librairies ou tout autre association collaborateur excluant les centres de services scolaires commissions scolaire, collèges privés, etc.
Valide pour un an
Valide pour un an
Valide pour un an
Une copie de votre horaire valide est obligatoire et doit être envoyé par courriel à [email protected]
Valide pour un an
Formulaire réservée aux technicien.nes en documentation qui ont profité de notre promotion en 2024 "Nouveau/nouvelle technicien.ne en documentation à 70$ à condition de vous inscrire deux années consécutives au minimum"
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!