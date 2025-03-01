Club Multivoile 4 Saisons

Club Multivoile 4 Saisons

À propos des adhésions

4200 Adhésion - Membre

Entreposage été - Catamaran / Dériveur
695 $

Renouvellement annuel le: 15 mai

1 casier inclus; Notez vous devez vous procurer votre propre assurance pour vos biens entreposés sur le terrain du CM4S

Entreposage été - Planche à voile
495 $

Renouvellement annuel le: 15 mai

1 casier inclus; Notez vous devez vous procurer votre propre assurance pour vos biens entreposés sur le terrain du CM4S

Entreposage été - Planche à voile familiale
475 $

Renouvellement annuel le: 15 mai

1 casier inclus; Notez vous devez vous procurer votre propre assurance pour vos biens entreposés sur le terrain du CM4S

Entreposage été - Planche à pagaie / Kayak
395 $

Renouvellement annuel le: 15 mai

1 casier inclus; Notez vous devez vous procurer votre propre assurance pour vos biens entreposés sur le terrain du CM4S

Adhésion sans équipement
340 $

Renouvellement annuel le: 15 mai

Location possible au Club Multivoile 4 Saisons

Entreposage été - bateau supplémentaire
245 $

Renouvellement annuel le: 15 mai

Vous devez avoir une adhésion d'embarcation pour y avoir droit. Notez vous devez vous procurer votre propre assurance pour vos biens entreposés sur le terrain du CM4S

Entreposage été - autre embarcation supplémentaire
120 $

Renouvellement annuel le: 15 mai

Vous devez avoir une adhésion d'embarcation pour y avoir droit. Autre embarcation supplémentaire: planche à voile, planche à pagaie, kayak, canoé) Notez vous devez vous procurer votre propre assurance pour vos biens entreposés sur le terrain du CM4S

Entreposage été - voile debout
50 $

Pas d'expiration

Vous devez avoir une adhésion d'embarcation pour y avoir droit. Notez vous devez vous procurer votre propre assurance pour vos biens entreposés sur le terrain du CM4S

