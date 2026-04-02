Formulaire d'inscription 2027

Inscription saison 2027 + une carte avec votre prénom et le logo du club au coût de 5,00 $ chacune. Cette carte s'accroche à l'arrière de votre vélo pour afficher votre appartenance au Club et permet aux membres de vous identifier. Votre prénom sera imprimé tel qu'il apparait au début de ce formulaire. Vous pourrez récupérer votre carte lors d'une sortie de vélo avec le club au mois de mai ou au dîner d'ouverture de la saison.